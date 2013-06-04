《中国企业债发行日程表》--6月4日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *日照经济开发 8 7 利率区间5.70%-6.20% AA 6/6-6/8 齐鲁证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== *咸宁荣盛 15 7 利率区间5.50%-6.50% AA 6/5-6/7 银河证券 投资发展 (第3-7年末每年偿还20%本金/土地使用权抵押担保) =================================================================================== 洛阳高新 4 7 6.50% AA- 5/30-6/5 新时代证券 实业总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 昌吉州国有资产 15 6 6.00% AA 5/31-6/5 广发证券 投资经营 (第3-6年末每年偿还25%本金) =================================================================================== 南京铁路 13 7 5.3% AA+ 6/4-6/5 中投证券 建设投资 (附第5年末投投资人回售选择权/南京市交通建设投资控股集团提供担保) =================================================================================== 西宁经开区 6 7 5.9% AA 6/4-6/6 平安证券 投资控股集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 重庆鸿业实业 8 7 6.30% AA- 6/3-6/7 国信证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆市三峡担保集团有限公司提供担保) =================================================================================== 珠海华发 8 6 *5.50% AA+ 6/5-6/9 国金证券 集团 (第3-6年末每年偿还25%本金) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 吴芳; 审校 康熙泽)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。