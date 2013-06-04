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市场报道 | 2013年 6月 4日 星期二 15:27 BJT

《汇市简讯》若英国建筑业PMI理想，英镑/美元有机会升至1.5350

0710GMT

* 若英国5月建筑业采购经理人指数(PMI)达到50或以上，英镑应会获得提振

* 市场预估建筑业PMI为49.6，4月为49.4。数据将于0830GMT公布

* 英国制造业PMI升至14个月高点51.3。明日公布英国服务业PMI

* 英镑/美元卖盘可能在1.5340-50(1.5352为100日移动均值)、1.5380及1.5400

* 英国央行货币政策委员会本周(周四)料连续第12次维持政策不变(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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