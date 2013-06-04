表格：外资在韩国股市买超1,093亿韩元

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
路透首尔6月4日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,093亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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6月 4日 109.3 -70.4 -43.8
6月 3日 -9.7 -55.6 66.3
5月31日 187.4 18.2 -206.7
5月30日 393.1 -157.9 -223.5
5月29日 391.8 -66.5 -289.6
5月28日 -55.6 99.3 -40.0
5月27日 46.6 99.2 -139.9
5月24日 -87.7 6.1 82.3
5月23日 -6.7 -197.9 205.6
5月22日 130.2 114.7 -231.0
5月21日 66.8 -70.0 10.4
5月20日 94.2 -140.5 56.0
5月16日 306.9 168.7 -465.0
5月15日 -39.5 89.2 -45.0
5月14日 162.1 123.6 -292.6
5月13日 -89.4 43.2 57.1
5月10日 -159.8 -256.1 414.5
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本月以来 99.6 -126.0 22.5
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今年以来 -4,902.2 5,349.6 145.4
---------------------------------------------(完)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。