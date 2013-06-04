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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 15:48 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，但油价走软限制涨幅

“日圆走软，激励了市场人士买入投机性仓位，但因油价下跌，使得胶价涨幅仍受限，”曼谷一交易员说。

美元兑日圆继前日大幅回撤后，周二又重新站上100日圆水准。

布兰特原油期货周二跌至每桶102美元下方，因美国制造业数据疲软，引发对该国原油需求增长的担忧。

上海期交所主力9月期胶合约 上涨255元人民币，报每吨19,155元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月7月合约 最新报每公斤245美分，升3.0美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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