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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 15:57 BJT

新兴汇市：台币及韩元领涨亚币，但市场仍审慎观望FED动向

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 日圆                            100.35        99.13        -1.22       -13.51        86.79
 坡元                            1.2530       1.2528        -0.02        -2.48       1.2219
 台币                            29.908       30.070        +0.54        -2.58       29.136
 韩元                           1122.57      1128.00        +0.48        -4.63      1070.60
 泰铢                             30.45        30.46        +0.03        +0.53        30.61
 菲律宾披索                       42.03        42.06        +0.07        -2.33        41.05
 印尼卢比                       9795.00      9810.00        +0.15        -1.68      9630.00
 印度卢比                         56.68        56.76        +0.14        -2.98        54.99
 马币                            3.0970       3.0990        +0.06        -1.26       3.0580
 人民币                          6.1294       6.1317        +0.04        +1.65       6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 蔡美珍/王翔琼; 审校 隋芬)
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