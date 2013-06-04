版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 15:54 BJT

韩国汇市：韩元收高创两周来最大单日涨幅，公债下滑

但交易员说，美元在1,120韩元水准附近受到支撑，因国内一些进口商开始逢低买入美元。

“市场在随着美国数据上上下下，因此在亚洲交易时段投资者很难凭自己寻获指引，”一名本地银行交易员说。

韩国央行总裁与企划财政部长官周二稍早举行会谈，誓言将对日益升高的外部不确定因素作出积极回应。

韩债小幅走低，因市场预期韩国央行将在下周的政策会议上维持利率在2.75%不变。6月三年期韩债期货 收低0.05点至106.15。

五年期韩债收益率 收高3个基点，三年期韩债收益率 则持平。

今日收盘价 上日收市价

-----------------------------------------------------

韩元/美元 1,122.2 1,128.0

日圆/韩元 11.1793/905 11.2309/360

韩国公债期货 * 106.15 106.20

五年期公债收益率 2.93% 2.90%

三年期公债收益率 2.78% 2.78%

韩国综合股价指数 1,989.51 1,989.57

-----------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 李婷仪/侯向明; 审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐