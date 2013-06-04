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货币新闻 | 2013年 6月 4日 星期二 18:23 BJT

离岸人民币：德银三年期宝岛债以2.45%定价，含五年期发行总额为11亿人民币--消息

路透台北6月4日 - 两位消息人士周二指出，台湾首档由外资银行发行的宝岛债--德意志银行 的三年期宝岛债以2.45%的票面利率定价，发行总额为10亿人民币。

消息人士指出，德银同时发行1亿元人民币五年期宝岛债，以2.65%定价，同时附带选择权买权(call option)。

德银三年期加五年期宝岛债的总发行规模为11亿人民币，也是至目前为止发行量最大的宝岛债。

德银宝岛债将是台湾第五档人民币债。加计本档债券，台湾自2月初开始人民币业务以来，将共有39亿元人民币发行。德意志银行的国际评等为〞A+〞。

除德银外，外资银行包括汇丰 及渣打 等也均表态将于近期发行宝岛债，但尚未有进一步细节。

台湾目前已有四档宝岛债发行，总额为28亿元人民币，规模尚小。 。(完) (记者 林妙容/董永年; 审校 杨淑祯)
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