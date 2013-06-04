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货币新闻 | 2013年 6月 4日 星期二 16:02 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元走低，受英国央行宽松政策疑虑所累

英镑周一也因数据表现而获得支撑，数据显示英国5月制造业活动创一年多来最快增速，且优于预期。

但英镑的涨势料受限，因外界担心将于7月接掌英国央行总裁一职的卡尼可能采取更多刺激举措。

“市场普遍认为卡尼上台时英镑会趋软，”Amen说。

分析师表示，若有更多乐观的经济数据或能支撑英镑，但周五的美国就业报告若表现强劲，则会让美国联邦储备理事会(FED/美联储)削减超宽松刺激计划的观点升温，因而推高美元。

在欧洲央行周四会议前，欧元可能承压；不过多数分析师都不认为欧洲央行未来几个月会调降存款利率或指标再融资利率。

英镑兑欧元 持平，最新报0.8532英镑，上周欧元高点在0.85985英镑，为4月中以来最强水准。(完)

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(编译 张若琪 审校 王兴亚)
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