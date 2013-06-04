中国债市：利率互换继续走高，短端领涨因资金面持续偏紧

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
路透上海6月4日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二继续走高，其中短端升幅更为明显，因偏紧的资金面仍无缓和，令回购利率持续处于高位。
交易员认为，4、5月份因缴税引发的流动性收缩对市场的影响大于预期，资金面在反复受冲击后，能否重现宽松局面仍有较大不确定性，近期IRS走势仍将受资金状况扰动，短端或还有上行动力。
“都涨了，一年的(买卖)中间价到了3.38%，(涨)2、3个点吧，曲线有变平的趋势，(公开市场)到期量比较大，但资金没有缓解，(七天)回购利率还在涨。”上海一券商交易员称。
银行间市场周二质押式回购利率 隔夜跌七天涨，仍维持在高位。市场人士表示，央行单日逾千亿的净投放，未能从根本上改变资金面偏紧局面，但资金拆入难度还没有很大。
因资金紧绷局面持续，央行公开市场周二央票和正回购操作规模仍维持偏低水平，且因今日有大量央票和正回购到期，单日净投放达1,440亿元。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年 ---------------------------------------------------------------------------------------- 周二 3.5520/3.6680 3.3400/3.4200 3.3920/3.4830 3.5100/3.6040 3.5000/3.7825 周一 3.4167/3.5167 3.3033/3.3858 3.3650/3.4475 3.4983/3.5850 3.5088/3.7463 ---------------------------------------------------------------------------------------- 变化 +0.1353/+0.1513 +0.0367/+0.0342 +0.0270/+0.0355 +0.0117/+0.0190 -0.0088/+0.0362
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年4月人民币IRS成交的名义本金总额为2,385.99亿元人民币，较3月的2,697.69亿元降逾一成。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。