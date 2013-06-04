中国债市：利率互换继续走高，短端领涨因资金面持续偏紧

路透上海6月4日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二继续走高，其中短端升幅更为明显，因偏紧的资金面仍无缓和，令回购利率持续处于高位。

交易员认为，4、5月份因缴税引发的流动性收缩对市场的影响大于预期，资金面在反复受冲击后，能否重现宽松局面仍有较大不确定性，近期IRS走势仍将受资金状况扰动，短端或还有上行动力。

“都涨了，一年的(买卖)中间价到了3.38%，(涨)2、3个点吧，曲线有变平的趋势，(公开市场)到期量比较大，但资金没有缓解，(七天)回购利率还在涨。”上海一券商交易员称。

银行间市场周二质押式回购利率 隔夜跌七天涨，仍维持在高位。市场人士表示，央行单日逾千亿的净投放，未能从根本上改变资金面偏紧局面，但资金拆入难度还没有很大。

因资金紧绷局面持续，央行公开市场周二央票和正回购操作规模仍维持偏低水平，且因今日有大量央票和正回购到期，单日净投放达1,440亿元。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ---------------------------------------------------------------------------------------- 周二 3.5520/3.6680 3.3400/3.4200 3.3920/3.4830 3.5100/3.6040 3.5000/3.7825 周一 3.4167/3.5167 3.3033/3.3858 3.3650/3.4475 3.4983/3.5850 3.5088/3.7463 ---------------------------------------------------------------------------------------- 变化 +0.1353/+0.1513 +0.0367/+0.0342 +0.0270/+0.0355 +0.0117/+0.0190 -0.0088/+0.0362

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。