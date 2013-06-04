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货币新闻 | 2013年 6月 4日 星期二 16:32 BJT

香港股市：收盘近持平，九龙仓受评级上调提振大涨3.1%

大多数对成长敏感的板块下跌。内地市场疲弱施压港股，担心中国人行正在收紧资金供应。人行在本周第一次公开市场正回购操作中回笼140亿元人民币，上周为净回笼170亿元。

联想集团 股价跳涨3.3%，此前该公司表示，正与一方就可能合资成立智能手机企业进行初步磋商，但未给出进一步细节。联想以出货量计是全球第二大的个人电脑生产企业。

香港地产开发商九龙仓 自周一创下的六周收盘低位回升3.1%，交易员指称因摩根大通将该公司评级从“中性”调升为“加码”。(完)
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