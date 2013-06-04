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货币新闻 | 2013年 6月 4日 星期二 16:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--6月4日

路透伦敦6月4日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
   品种        最新库存        变动
    铜          614,075      -3,150
    锡           14,085        +175
    铅          213,550      -3,450
    锌        1,082,325      -4,025
    铝        5,196,400      -1,975
    镍          180,432        +360
  铝合金         69,060        持平
  NASAAC        115,620      -1,460
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品   库存数据       库存分布             品种    库存数据        库存分布
 种                                                               
 铜   MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>       铅    MPB-STOCKS         <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>       锡    MSN-STOCKS         <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合金    MAA-STOCKS         <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA    MNA-STOCKS         <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍; 审校 田建华)
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