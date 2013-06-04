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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 16:25 BJT

全球金市：现货金下滑，投资者等待美联储缩减刺激计划前景厘清

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1407.50 -3.60 -0.26 -15.95

现货银 22.59 -0.12 -0.53 -25.40

现货铂金 1487.74 -5.26 -0.35 -3.08

现货钯金 754.50 -2.00 -0.26 9.03

COMEX期金 1407.30 -4.60 -0.33 -16.02 15708

COMEX期银 -- -- -- --

汇率

欧元/美元 1.3077

美元/日圆 100.16

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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