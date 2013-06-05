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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 08:00 BJT

台湾经济指标预测--6月5日至8月20日

以下为台湾近期预定公布的经济数据: 
    
  *  6月3日当周      
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                  前值
 6/5     0830      消费者物价         5月  +0.80%*      +1.04%(年变动率)
                   指数(CPI)                        
 6/5     1610      外汇存底         5月底       --        4,051.94亿美元
 6/7     1600      出口               5月  -0.45%*       -1.9%(年变动率)
 
  * 6月17日当周   
    
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                   前值
  6/20   1600      外销订单           5月       --        -1.1%(年变动率)
 
   * 6月24日当周      
   日期  当地时间  经济指标      公布月分   预估值                   前值
  6/24   1600      季调失业率         5月       --                  4.19%
  6/24   1600      工业生产           5月       --                 -0.88%
  6/25   1610      M2年增率           5月       --                  3.71%
  
   *8月19日当周
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                   前值
  8/20   1610      经常帐          第二季       --        顺差110.9亿美元
 
 --      --        GDP年增率   第二季概估       --          1.67%(统计值)
                                       值           
 --      --          重贴现率      第二季        --                1.875%
   参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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