《中国新债预测》七年续发国债收益率预测均值3.37%，接近二级水平

* 招标品种: 财政部七年期续发国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(5日)9:30-10:30

* 受访人数: 7位(银行、券商）

* 预测区间: 3.31%-3.40%

* 预测均值: 3.37%(按各家机构预测值平均）

路透上海6月4日 - 中国财政部周三将续招标发行七年固息国债。路透调查显示，早间国开行Shibor浮息增发债中长端基本符合预期，短端定位偏高，显示资金面影响大多集中在短期品种。明日七年续发国债的需求也不会太差，收益率预测均值落在3.37%附近，接近二级水平。

“长的(债)问题不大，今天(国开)Shibor(浮息债)就是，二级上午七年(国债)基本成交在3.38%附近，明天应该比二级低一点吧。”北京一大型商业银行交易员称。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年品种 最新报在3.3651%，与本次续发行标的券130008的中债估值 一样。130008券最新成交价对应收益率 为3.3790%。

进入6月，中国银行间市场资金面并未见明显缓和，资金利率仍居高不下，二级市场现券收益率已呈走升态势，此亦带动今日早间招标的国家开发银行 Shibor浮息债短端定位偏高，但中长端基本符合预期。

明日招标国债为今年第八期七年品种第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格，竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同，按年付息。

该期新债6月6日至6月7日进行分销；6月13日起与原发行部分合并上市交易。