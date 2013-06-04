《中国新债预测》七年续发国债收益率预测均值3.37%，接近二级水平

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 招标品种: 财政部七年期续发国债
* 招标金额: 300亿元人民币
* 招标时间: 周三(5日)9:30-10:30
* 受访人数: 7位(银行、券商）
* 预测区间: 3.31%-3.40%
* 预测均值: 3.37%(按各家机构预测值平均）
路透上海6月4日 - 中国财政部周三将续招标发行七年固息国债。路透调查显示，早间国开行Shibor浮息增发债中长端基本符合预期，短端定位偏高，显示资金面影响大多集中在短期品种。明日七年续发国债的需求也不会太差，收益率预测均值落在3.37%附近，接近二级水平。
“长的(债)问题不大，今天(国开)Shibor(浮息债)就是，二级上午七年(国债)基本成交在3.38%附近，明天应该比二级低一点吧。”北京一大型商业银行交易员称。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年品种 最新报在3.3651%，与本次续发行标的券130008的中债估值 一样。130008券最新成交价对应收益率 为3.3790%。
进入6月，中国银行间市场资金面并未见明显缓和，资金利率仍居高不下，二级市场现券收益率已呈走升态势，此亦带动今日早间招标的国家开发银行 Shibor浮息债短端定位偏高，但中长端基本符合预期。
明日招标国债为今年第八期七年品种第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格，竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同，按年付息。
该期新债6月6日至6月7日进行分销；6月13日起与原发行部分合并上市交易。
财政部于4月17日首次招标发行的第八期记账式附息国债，票面利率3.29%，5月15日第一次续发，中标收益率为3.2788%。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。