中国债市：资金困局未根本改观拖累现券续跌，月内收益率存上行压力

路透北京6月4日 - 中国银行间债市周二现券未脱弱势，虽然央行公开市场今日净投放逾1,400亿元人民币，但流动性困局未从根本得到改善，债市承压推动收益率小幅上行。

对于今日市场走势，交易人士并提到，午后资金融出意愿稍显抬头，助现券收益率涨幅有所收窄。不过从本月整体情况看，随着半年末时点因素渐行渐近，机构对6月流动性前景仍存忌惮，这或导致现券收益率存在上行压力。

“资金(紧)早盘推动，(债券)卖压较强，主要在利率债上，下午收益率回落一些，可能因为资金松了一些，整体还是上了1-2个点(bp)吧。”上海一券商交易员称。

中国银行间市场周二质押式回购利率 隔夜跌七天涨，仍维持在高位。市场人士表示，央行单日逾千亿的净投放，未能从根本上改变资金面偏紧局面，但资金拆入难度暂不高。不过，明日面临存款准备金清算扰动，端午小长假现金备付需求亦存，预计流动性将进一步收敛，部分大型商行融出跨节资金的动力不足。

对于短期资金面的预期，上海一银行交易员表示，在熬过了明日的存款准备金清算后，资金压力有望逐渐缓和，不过好景或难长久，端午小长假归来半年末时点因素渐行渐近，资金面受此影响料再现波动，现券收益率因此存在上行压力。

“短期还是关注资金面更多一些，周末即将发布的宏观数据也很重要，但估计不会太超预期。”他说。

因资金紧绷局面持续，中国人民银行公开市场周二央票和正回购操作规模仍维持偏低水平，且因今日有大量央票和正回购到期，单日净投放达1,440亿元人民币。

剩余期限约6.6438年的国债130003券最新报价对应收益率 在3.3790%/3.3700%，上日尾盘为3.3650%/3.3555%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 4.5426 4.7421

上日 4.6236 4.6601

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.9909/2.9309

国债参考率报价 2.8700/2.8159

金融债参考率报价 3.3556/3.2911(完)

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