中国债市：资金困局未根本改观拖累现券续跌，月内收益率存上行压力

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
路透北京6月4日 - 中国银行间债市周二现券未脱弱势，虽然央行公开市场今日净投放逾1,400亿元人民币，但流动性困局未从根本得到改善，债市承压推动收益率小幅上行。
对于今日市场走势，交易人士并提到，午后资金融出意愿稍显抬头，助现券收益率涨幅有所收窄。不过从本月整体情况看，随着半年末时点因素渐行渐近，机构对6月流动性前景仍存忌惮，这或导致现券收益率存在上行压力。
“资金(紧)早盘推动，(债券)卖压较强，主要在利率债上，下午收益率回落一些，可能因为资金松了一些，整体还是上了1-2个点(bp)吧。”上海一券商交易员称。
中国银行间市场周二质押式回购利率 隔夜跌七天涨，仍维持在高位。市场人士表示，央行单日逾千亿的净投放，未能从根本上改变资金面偏紧局面，但资金拆入难度暂不高。不过，明日面临存款准备金清算扰动，端午小长假现金备付需求亦存，预计流动性将进一步收敛，部分大型商行融出跨节资金的动力不足。
对于短期资金面的预期，上海一银行交易员表示，在熬过了明日的存款准备金清算后，资金压力有望逐渐缓和，不过好景或难长久，端午小长假归来半年末时点因素渐行渐近，资金面受此影响料再现波动，现券收益率因此存在上行压力。
“短期还是关注资金面更多一些，周末即将发布的宏观数据也很重要，但估计不会太超预期。”他说。
因资金紧绷局面持续，中国人民银行公开市场周二央票和正回购操作规模仍维持偏低水平，且因今日有大量央票和正回购到期，单日净投放达1,440亿元人民币。
剩余期限约6.6438年的国债130003券最新报价对应收益率 在3.3790%/3.3700%，上日尾盘为3.3650%/3.3555%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 4.5426 4.7421
上日 4.6236 4.6601
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 2.9909/2.9309
国债参考率报价 2.8700/2.8159
金融债参考率报价 3.3556/3.2911(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。