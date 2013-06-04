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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 16:36 BJT

亚洲橡胶：泰国、印尼和马来西亚下周将就价格稳定措施展开会谈--泰国高官

路透曼谷6月4日 - 一位泰国高官周二表示，全球三大橡胶出产国--泰国、印尼和马来西亚下周将举行会议，届时会讨论有关稳定价格的举措。

交易商和其他业界人士称，预计泰国将提出新的出口管控或举措，借此限制供给并支持价格和农场主。

不过印尼和马来西亚近期对于出口管控的态度并不热情。

“看起来(印尼与马来西亚)对当前价格感到满意，希望价格由市场机制决定。”泰国南部城市合艾的一位交易员说。(完) (编译 洪曦; 审校 李春喜)
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