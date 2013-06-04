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货币新闻 | 2013年 6月 4日 星期二 16:43 BJT

台湾央行：共发行4,197.2亿台币存单，发行余额增2亿

路透台北6月4日 - 台湾央行周二公布，今日共发行4,197.2亿台币存单，若相较存单到期金额4,195.2亿，存单发行余额增2亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 4,149.2

91天期 0.93 32.0

182天期 1.05 16.00

央行上日共发行2,789.55亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,937.15亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为384亿台币；累计超额准备为5,011亿台币，加计前期1%的超额准备为5,842亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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