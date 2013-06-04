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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 16:53 BJT

台湾汇市：台币随主要亚币收升至一周高位，市场观望气氛仍浓

* 成交量未能放大，观望气氛仍浓
    * 静待美国周五公布非农就业数据
    * 明日料主交投区间移至29.860-29.930

    路透台北6月4日 - 台币兑美元 周二收升5分至逾一周高位。台币今日随主要亚
币走升，然而美国经济形势有待明朗，外资及进出口商买卖盘量能均未见有效放大，令台币
升幅受限。
    
    汇银人士指出，市场将等待周五美国公布的非农就业数据出炉，以进一步确认美国经济
复苏状况，此前观望气氛仍浓，明日台币料在今日区间内游移，初步估在29.860-29.930。
    
    交易员并指出，日圆早盘虽升破100元大关，但随后再度回贬至100元偏弱，令亚币走势
仍有不确定因素。且与台币较具连动性的韩元 今日虽然走升，幅度亦在可控范围
内，加上台湾央行适度小量买入美元阻升，都令台币波动度减低，相对平稳。    
    
    〞现在全世界都在等周五(非农就业数据)，买卖盘拉距抗衡30点之内解决。〞一本地银
行交易员称。
    
    今日收盘价30.020为逾一周高位，前高落在5月27日收报29.971。不计央行开盘及尾盘
作价，台币今日盘中实质成交区间集中在29.880-29.930。
    
    市场人士认为，由于近来台股 表现平平，缺乏助涨或助跌台币的力量，市场目
前除韩元外，也观察人民币 走势。特别是周五中国领导人习近平将与美国总统欧
巴马见面，交易员认为市场或于提前于周四反应此题材，届时国际汇市若无其他重大影响因
素，人民币的表态或将提供台币波动一些方向。
        
    台湾股市 周二微幅收低0.12%报8,191.22点，外资及陆资在台股卖超22.01亿台
币，为连续第四天卖超，累计卖超达267.9亿。 
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场今日美元/台币同样趋弱，海外投资者因美国
5月制造业的疲弱数据推升台币，但市况变化并未太大。本地台币现货收盘后，指标美元/台
币一个月期 报价落在29.915/29.928左右，较上日尾盘的29.969/29.982弱势
。    
   
    新兴汇市方面，新兴亚洲货币周二走升，美国公布5月制造业活动萎缩后，有关美国联
邦储备理事会(FED/美联储)将逐步缩减刺激措施的疑虑因而缓解。 
    
    本周主要数据与国际事件包括周三美联储公布褐皮书、台湾公布消费者物价指数(CPI)
、美国抵押贷款指数、耐久财订单；周四英国央行宣布利率决定、欧洲央行利率决定及周五
台湾公布5月贸易数据、美国公布非农就业数据、中国国家主席习近平与美国总统欧巴马会
晤。
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见     
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量  上日
                   报价                                          亿美元  
 台北外汇经纪公司  30.020     30.070    29.868-30.072   30.072   6.97     6.91
                                                                         
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