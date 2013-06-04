台湾汇市：台币随主要亚币收升至一周高位，市场观望气氛仍浓

* 成交量未能放大，观望气氛仍浓 * 静待美国周五公布非农就业数据 * 明日料主交投区间移至29.860-29.930 路透台北6月4日 - 台币兑美元 周二收升5分至逾一周高位。台币今日随主要亚 币走升，然而美国经济形势有待明朗，外资及进出口商买卖盘量能均未见有效放大，令台币 升幅受限。 汇银人士指出，市场将等待周五美国公布的非农就业数据出炉，以进一步确认美国经济 复苏状况，此前观望气氛仍浓，明日台币料在今日区间内游移，初步估在29.860-29.930。 交易员并指出，日圆早盘虽升破100元大关，但随后再度回贬至100元偏弱，令亚币走势 仍有不确定因素。且与台币较具连动性的韩元 今日虽然走升，幅度亦在可控范围 内，加上台湾央行适度小量买入美元阻升，都令台币波动度减低，相对平稳。 〞现在全世界都在等周五(非农就业数据)，买卖盘拉距抗衡30点之内解决。〞一本地银 行交易员称。 今日收盘价30.020为逾一周高位，前高落在5月27日收报29.971。不计央行开盘及尾盘 作价，台币今日盘中实质成交区间集中在29.880-29.930。 市场人士认为，由于近来台股 表现平平，缺乏助涨或助跌台币的力量，市场目 前除韩元外，也观察人民币 走势。特别是周五中国领导人习近平将与美国总统欧 巴马见面，交易员认为市场或于提前于周四反应此题材，届时国际汇市若无其他重大影响因 素，人民币的表态或将提供台币波动一些方向。 台湾股市 周二微幅收低0.12%报8,191.22点，外资及陆资在台股卖超22.01亿台 币，为连续第四天卖超，累计卖超达267.9亿。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场今日美元/台币同样趋弱，海外投资者因美国 5月制造业的疲弱数据推升台币，但市况变化并未太大。本地台币现货收盘后，指标美元/台 币一个月期 报价落在29.915/29.928左右，较上日尾盘的29.969/29.982弱势 。 新兴汇市方面，新兴亚洲货币周二走升，美国公布5月制造业活动萎缩后，有关美国联 邦储备理事会(FED/美联储)将逐步缩减刺激措施的疑虑因而缓解。 本周主要数据与国际事件包括周三美联储公布褐皮书、台湾公布消费者物价指数(CPI) 、美国抵押贷款指数、耐久财订单；周四英国央行宣布利率决定、欧洲央行利率决定及周五 台湾公布5月贸易数据、美国公布非农就业数据、中国国家主席习近平与美国总统欧巴马会 晤。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.020 30.070 29.868-30.072 30.072 6.97 6.91 元太外汇经纪公司 29.903 29.952 29.870-29.923 29.900 3.17 3.12 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.020 0.015/0.025 美元/台币六个月期 -0.065/-0.035 -0.045/-0.025 (完)