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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 17:08 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收高但未及中间价升幅，受购汇盘释放拖累

* 人民币小幅收升，弱于中间价的升幅
    * 中间价创汇改来新高，再次升破6.1800元关口
    * 结汇和购汇力量相对均衡
    * 关注美元买盘的持续性以及预期变化

 (更新收盘报价)
    路透北京6月4日 - 人民币兑美元即期 周二小幅收升，但幅度不及创纪录新
高的中间价。购汇的力量持续释放，令盘间升幅逐步收窄。短期人民币汇价或区间震荡，但
仍要持续关注美元买盘的持续性以及市场预期的变化。
    
    交易员称，最近中间价跟美元指数的走势基本匹配，受隔夜美元大幅走低，人民币中间
价大涨71个点子，为继上周五首次突破6.1800元后第二次升破这一整数关口。而早盘客盘比
较均衡，且购汇盘偏强，带领人民币在开盘位置一路走弱，显示购汇盘力量持续放大。
    
    “我估计市场借着人民币今天走升的机会，在补综合头寸，最近油盘已经回归了，购汇
很多。”北京一国有银行交易员称。
        
    不过，上海一股份制行交易员称，目前还没有看到金融机构因20号文而大幅购买美元的
行为，估计不会提前很长时间就来补充综合头寸，但还是要关注掉期点数，不排除金融机构
在不同期限的掉期上补充所需头寸。
    
    对于中国央行行长周小川周一关于汇率改革和利率开放的表态，交易员认为，目前可能
是扩大汇率日波幅的好时机，由于未来预期分化，扩大波幅不会造成人民币大涨。
    
    中国人民银行行长周小川表示，中国有关部门已关注到国际资本的大量流动并着手进行
监测，中国不会通过竞争性的货币贬值来提高自己的竞争力。目前中国的外汇盈余已有所下
降，这给中国推进汇率的市场化提供了一定的空间。且现在是促进利率开放的一个好时机。
    
    
    东京汇市美元兑日圆继前日大幅回撤后，周二又重新站上100日圆水准，因疲弱数据削
弱了美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快收缩刺激政策的预期。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
        
 在岸市场人民币兑美元                         今日          上日       升贬
                即期成交价格                6.1286         6.1317      0.05%
                      中间价                6.1735         6.1806      0.12%
                成交额                     187亿美元                     
                                                                         
              日内相对于中间价最大波幅  0.81% (上限±1%)    日高       日低
                    日内波动幅度(pips)         69          6.1234     6.1303
                2013年来即期升贬值幅度       1.66%                            
  1年期美元/人民币掉期升水                   1,170                       
                                                                         
 离岸人民币市场,北京时间16:43                 今日           上日        
                 1年期NDF                  6.2505/25       6.2495        
                         CNH即期           6.1315/35       6.1245        
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯/黄凯)
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