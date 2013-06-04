版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 4日 星期二 16:52 BJT

英国数据：5月建筑业PMI升至50.8，建筑业活动恢复成长

路透伦敦6月4日 - 周二公布的数据显示，英国建筑业继六个月萎缩之后在5月恢复成长，这是该国经济初步复苏的最新迹象。

Markit/CIPS的5月英国建筑业采购经理人指数(PMI)从4月的49.4升至50.8，优于路透调查预估的49.6。

住宅建设带动建筑业升至荣枯分水岭50上方。房屋建设增速创26个月来最快，并带动整体新订单小幅增长，这是12个月以来首次。(完) (编译 王翔琼; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐