欧洲已公布经济指标--2013/6/4

《汇市简讯》小时云区令欧元/美元汇价承压，下方展开盘整
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第一季 +0.3 r -0.3 f +0.6 r 德国 第一季 +0.1 @-f -0.7 @-f -1.4 f 法国 第一季 -0.2 p -0.2 r -- 意大利 第一季 -0.5 p -0.9 f -2.3 p 消费者物价指数(CPI) 英国 4月 +0.2 ＋0.3 +2.4 德国 5月 +0.4 p -0.5 f +1.5 p 法国(HICP) 4月 -0.1 f +0.8 r +0.8 f 意大利(HICP) 5月 持平 p +0.3 f +1.3 p 生产者物价指数(PPI) 英国 4月 -0.1 u ＋0.2 r +1.1 u 德国 4月 -0.2 －0.2 +0.1 法国 4月 -0.9 持平 +0.6 意大利 4月 -0.4 持平 -1.0 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 4月 4.5 4.6 r 德国 5月 6.9 @ 6.9 @ 法国 第四季 10.6 @ 10.3 @-r 意大利 4月 12.0 @ 11.9 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静