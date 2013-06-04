美国各类经济指标总览--2013/6/4

《汇市简讯》小时云区令欧元/美元汇价承压，下方展开盘整
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
美国4月贸易逆差扩大为402.9亿美元(预估为逆差410亿美元)。3月贸易逆差为371.3亿美元(前值为逆差388.3亿 美元)。 当前值 前次值 失业率(%) 7.5 (4月) 7.6 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加16.5 (4月) 增加13.8 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (4月) 持平 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.4 (4月) -0.2% (3月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (4月) +0.1 (3月) 实质所得(%) 持平 (4月) +0.5 (3月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.7 (4月) -0.6 (3月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (4月) +0.2 (3月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +2.4 (第一季修正值) +0.4 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.2 (第一季修正值) +1.0 (第四季终值) 零售销售(%) +0.1 (4月) -0.3 (3月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差402.9 (4月) 逆差371.3 (3月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.4 (第四季修正值) 工业生产(%) -0.5 (4月) +0.3 (3月修正值) 产能利用率(%) 77.8 (4月) 78.3 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 35.4 (5月25日当周) 34.4 (5月18日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余1,129 (4月) 赤字1,070 (3月) 领先指标(%) +0.6 (4月) -0.2 (3月) 个人所得(%) 持平 (4月) +0.3 (3月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.3 (4月) -0.1 (3月) 消费者信贷(亿美元) 增加79.7 (3月) 增加186.3 (2月修正值) 企业库存(%) 持平 (3月) 持平 (2月修正值) 建筑支出(%) +0.4 (4月) -0.8 (3月修正值) 消费者信心 76.2 (5月) 69.0 (4月修正值) 房屋开工(万户) 85.3 (4月) 102.1 (3月修正值) 建筑许可(万户) 100.5 (4月修正值) 89 (3月修正值) 成屋销售(万户) 497 (4月) 494 (3月修正值) 新屋销售(万户) 45.4 (4月) 44.4 (3月修正值) 工厂订单(%) -4.9 (3月修正值) +3.9 (2月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +3.3 (4月) -5.9 (3月修正值) 供应管理协会非制造业指数 53.1 (4月) 54.4 (3月) 供应管理协会制造业指数 49.0 (5月) 50.7 (4月) 趸售(批发)库存(%) 0.4 (3月) -0.4 (2月修正值) 进口物价(%) -0.5 (4月) -0.5 (3月) 出口物价(%) -0.7 (4月) -0.4 (3月) 单位劳工成本(%) +0.5 (第一季初值) +4.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) +0.7 (第一季初值) -1.7 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,104.2 (第四季) 赤字1,124.5 (第三季修正值)
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静