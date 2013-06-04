中港股市：内地股市遭遇数周来最大跌幅，港股走势平淡

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
港股恒生指数 周二几近收平，恒生国企指数 收低0.1%，连续第五个交易日下跌。两大股指与5月高点相较分别下跌了5%和7%。
港股成交额为一周内最低，比过去20日均值低约9%。沪市成交量连续第二日低于均值。
“现在市场非常受宏观因素影响。多数宏观对冲基金想必会喜欢，不过对其他人来说，如果他们无法做空，可能就会在场边观望，”交银国际首席中国策略师洪灏说。
“我们可能要进入流动性低的局面，所以尽管上周出现修正，高股息收益率的股票将持续有优异的表现。”洪灏说。
联想集团 股价跳涨3.3%，此前该公司表示，正与一方就可能合资成立智能手机企业进行初步磋商，但未给出进一步细节。联想以出货量计是全球第二大的个人电脑生产企业。
香港地产开发商九龙仓 自周一创下的六周收盘低位回升3.1%，交易员指称因摩根大通将该公司评级从“中性”调升为“加码”。
沪综指周二收挫逾1%至近三周新低，并创一个半月最大单日跌幅，为连续第四日下挫。分析师表示，在经过红5月后，6月基本面和流动性不甚乐观，制约股市上升动能，此前涨幅巨大的创业板股票近日连续大幅回调。预计大盘短期内或维持缺乏方向的横盘整理。
“经过5月的上涨，股市进入了休整阶段，短期内没有啥明确的方向，但应该是在2,270上方盘整。”国都证券策略分析师肖世俊认为。
他并指出，创业板的调整方向则相对明确，产业资本近期减持该板块比较多，预期该指数较前期高点跌落10%亦不意外。
沪深300指数 收跌1.42%，报2,565.666点。沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,562.4点，跌1.28%，成交649,940手。(完)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。