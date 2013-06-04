中港股市：内地股市遭遇数周来最大跌幅，港股走势平淡

港股恒生指数 周二几近收平，恒生国企指数 收低0.1%，连续第五个交易日下跌。两大股指与5月高点相较分别下跌了5%和7%。

港股成交额为一周内最低，比过去20日均值低约9%。沪市成交量连续第二日低于均值。

“现在市场非常受宏观因素影响。多数宏观对冲基金想必会喜欢，不过对其他人来说，如果他们无法做空，可能就会在场边观望，”交银国际首席中国策略师洪灏说。

“我们可能要进入流动性低的局面，所以尽管上周出现修正，高股息收益率的股票将持续有优异的表现。”洪灏说。

联想集团 股价跳涨3.3%，此前该公司表示，正与一方就可能合资成立智能手机企业进行初步磋商，但未给出进一步细节。联想以出货量计是全球第二大的个人电脑生产企业。

香港地产开发商九龙仓 自周一创下的六周收盘低位回升3.1%，交易员指称因摩根大通将该公司评级从“中性”调升为“加码”。

沪综指周二收挫逾1%至近三周新低，并创一个半月最大单日跌幅，为连续第四日下挫。分析师表示，在经过红5月后，6月基本面和流动性不甚乐观，制约股市上升动能，此前涨幅巨大的创业板股票近日连续大幅回调。预计大盘短期内或维持缺乏方向的横盘整理。

“经过5月的上涨，股市进入了休整阶段，短期内没有啥明确的方向，但应该是在2,270上方盘整。”国都证券策略分析师肖世俊认为。

他并指出，创业板的调整方向则相对明确，产业资本近期减持该板块比较多，预期该指数较前期高点跌落10%亦不意外。