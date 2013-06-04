《路透碳点》中国煤炭消费量到2030年将增加一倍--能源研究机构报告

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
路透北京6月4日 - 能源研究机构Wood Mackenzie新发布报告称，尽管中国采取措施遏制煤炭用量，但到2030年该国煤炭消费仍可能增长一倍，达到年消费70亿吨的水平。
报告称中国正在制定一系列政策，降低对煤炭的依赖与减轻污染，但这并不能遏制煤炭需求。
“中国的热煤需求在2030年之前都会持续增长…”，报告的作者William Durbin称。
根据Netherlands Environmental Assessment Agency的数据，中国目前在全球温室气体排放中占到超过25%的比重。
若中国煤炭用量增倍，全球对于将气温升幅限制在2摄氏度的目标将更难实现--很多科学家表示，这个目标是避免广泛干旱、海平面上升与更多灾难性风暴所必需的。
Wood Mackenzie的报告称，中国未来17年很可能将每单位国内生产总值(GDP)的用电量减少一半，但欠发达中西部地区的快速经济增长意味着能源需求会继续上升。
中国是全球最大煤炭进口国，年进口量达1.9亿吨。
尽管中国煤炭用量预计上升，但Durbin表示，煤炭在中国总发电量中所占比重将从目前的80%降至55%左右。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。