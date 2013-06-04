《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月4日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
路透北京6月4日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间17:03时,1港 元=0.78949人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为8.16%,低于上 交易日收盘的8.72%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.22 5.38 0.99 建设银行 4.79 6.26 0.97 中国银行 2.95 3.69 1.01 农业银行 2.73 3.61 0.96 招商银行 13.75 14.76 1.18 中信银行 4.31 4.15 1.32 交通银行 4.69 5.90 1.01 民生银行 10.28 9.62 1.35 中国人寿 16.39 19.94 1.04 中国平安 39.14 57.95 0.86 中国太保 18.49 25.85 0.91 中信证券 12.74 16.98 0.95 新华人寿 24.18 26.10 1.17 海通证券 11.70 11.40 1.30 华能国际 6.31 8.11 0.99 大唐发电 4.61 3.20 1.82 华电国际 3.88 3.64 1.35 中煤能源 6.47 5.06 1.62 中国神华 20.27 25.80 1.00 中国石油 8.50 9.07 1.19 兖州煤业 14.14 7.79 2.30 中国石化 6.73 7.98 1.07 上海石化 6.43 2.90 2.81 中海油服 16.20 16.62 1.23 仪征化纤 6.64 2.30 3.66 中国铝业 4.05 2.97 1.73 江西铜业 20.77 15.42 1.71 洛阳钼业 8.89 3.05 3.69 紫金矿业 3.06 2.14 1.81 马钢股份 1.88 1.81 1.32 鞍钢股份 3.21 4.07 1.00 重庆钢铁 2.64 1.11 3.01 海螺水泥 16.61 25.05 0.84 洛阳玻璃 5.49 1.68 4.14 北人股份 9.46 3.50 3.42 中联重科 6.97 6.90 1.28 金隅股份 6.21 5.43 1.45 中国国航 5.31 6.57 1.02 东方航空 3.05 2.55 1.52 南方航空 3.44 3.59 1.21 中国远洋 3.36 3.29 1.29 中海集运 2.20 2.01 1.39 中集集团 12.35 12.46 1.26 中海发展 4.17 3.20 1.65 宁沪高速 6.12 9.49 0.82 深高速 3.22 2.97 1.37 成渝高速 3.12 2.34 1.69 皖通高速 4.04 4.01 1.28 广深铁路 2.68 3.54 0.96 中国南车 4.28 5.27 1.03 中国交建 4.87 7.17 0.86 中国铁建 5.01 7.47 0.85 中国中铁 2.82 3.92 0.91 长城汽车 34.55 36.25 1.21 比亚迪 34.01 33.10 1.30 广汽集团 8.87 8.29 1.36 青岛啤酒 38.72 54.30 0.90 广州药业 36.43 31.70 1.46 新华制药 4.87 2.15 2.87 海信科龙 8.08 4.80 2.13 南京熊猫 8.37 3.38 3.14 晨鸣纸业 4.07 3.00 1.72 上海医药 12.36 14.94 1.05 中兴通讯 12.30 12.42 1.25 东方电气 12.48 11.50 1.37 潍柴动力 22.52 28.40 1.00 东北电气 2.77 0.97 3.62 广船国际 11.19 7.29 1.94 经纬纺机 9.65 5.27 2.32 昆明机床 5.78 2.21 3.31 一拖股份 8.80 5.36 2.08 北辰实业 3.14 1.94 2.05 创业环保 9.00 3.30 3.45 中国中冶 2.01 1.51 1.69 金风科技 6.34 5.59 1.44 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。