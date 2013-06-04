CNH市场动态：美元多单推离岸即期走跌，人民币预期分歧加大

路透香港6月4日 - 尽管今日人民币中间价第二次升破6.18并再创新高，然难阻香港离岸人民币兑美元即期 小幅反向走跌。市场人士指出，今日离岸美元买单推高离岸即期，目前市场已对人民币近期强势升值产生分歧。

“今天美元买单强劲，不少外资企业都在购买美元及做对冲，最近不少观点认为人民币最近升值太快了 ，忧虑和反对声开始增多，有观点认为在岸人民币可能会在习近平主席访美之后回调。”一位外资行交易员称。

交易员称，虽然人民币中间价大涨71个点子，为继上周五首次突破6.1800元后第二次升破这一整数关口。但香港离岸市场美元买盘偏强，带领即期开盘后一路走弱，加之日圆回落，离岸即期走出反向。

美国白宫周一宣布，奥巴马总统将于6月7-8日在加州与中国国家主席习近平会晤。

日圆兑美元 最新报100.35，上日尾盘收99.13，跌1.22%， 新兴亚洲货币周二则走升，美国公布5月制造业活动萎缩后，有关美国联邦储备理事会(FED/美联储)将逐步缩减刺激措施的疑虑因而缓解。

“最近市场让人困惑，只能说人民币预期分歧在不断加大，今天离岸的结汇也不少，上不去。”一中资银行交易员说。

尽管中国人民银行行长周小川日前表示，中国有关部门已关注到国际资本的大量流动并着手进行监测，中国不会通过竞争性的货币贬值来提高自己的竞争力。 银行人士指出，中国央行中间价呼应了周行长的讲话，开到历史新高，但离岸市场并没有跟随。市场亦有臆测称央行很快会放宽交易区间2%。

本地时间下午5:30时，离岸人民币 即期报6.1310，周二收在6.1265，盘中区间在6.1250-6.1350；在岸人民币汇价 报6.1286。离岸与在岸汇价差距24个点子。

东方汇理周一报告中称，投资者应押注人民币贬值，因为人民币的实际有效汇率已快速上扬，蚕食了中国出口商的竞争力。

据国际清算银行(BIS)最新数据，今年4月人民币实际有效汇率指数为115.24，为连续第六个月刷新自1994年该数据公布来新高。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场,本地时间下午5:32时，美元/人民币一年期品种 报6.2483/6.2520，昨日收报6.2495，较境内即期汇率贴水2%。(完)

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