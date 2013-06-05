重温稿-更新版 1-台湾货币市场：期初资金平稳市况淡，大笔税款汇出前以静制动

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 期初资金平稳宽裕
* 周五前银行税款汇出前倾向以静制动
* 短率稳于低位
记者 高洁如
路透台北6月4日 - 台湾银行间短率周二仍在低位。提存期刚开始，市场资金仍处于宽裕，只不过不少银行预期本周五将有大额税款将缴予台银，但由于在仍期初，预期积数的调整仍不急在一时，因此今日资金调度的需求和频度不高。
资金调度人员表示，由于市场预期资金宽裕的态势可能还将持续下去，因此他们多认为提存期初还是以负数操作的情况最佳。对于本周五的资金需求，银行并未特别想预做安排。
“大概周五钱出去了就可以开个负数，刚刚好。”一位民营银行调度人士说。
另一家银行交易人士表示，提存期初市况相当平淡，虽有多钱的银行想要提供资金，但也暂时没有进场拿钱，期初动静不大。
台湾央行稍早表示，将于周五(7日)标售1,000亿台币的364天期存单，10日交割。另外,一位熟知此事的消息人士表示，央行将于6月27日(周四)召开第二季全体理监事会议。
财政部财金中心表示，今年综合所得税各银行代扣税款缴入台银的时间初订为：6月7日、14日及28日，根据去年的经验，7日将有600余亿台币转交台银，14日约是10余亿台币，28日仅1亿多台币；而信用卡缴税由金融机构直接缴入国库时间在6月7日，去年信用卡缴税金额约430亿台币。
营业事业所得税各银行代扣税款入台银的时间订为6月3日，台银皆在收款隔日转缴国库；去年营所税5月底自缴金额约为2,000亿台币左右。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收报0.387%。今日区间在0.295-0.400%，与上日相同；一周拆款利率在0.380-0.430%，亦与上日相同。
**短票持稳**
在短票市场方面，资金调度人员表示，提存期才刚开始，不管大、中或小型银行进场买票的意愿都相当强烈，短票利率大致不变。
今日短票利率大致在0.68-0.69%，同于上日。
台湾央行周二存单到期金额4,195.20亿台币，今日共发行4,197.2亿台币存单，存单发行余额增2亿。
本周央行存单到期总额1兆(万亿)3,672.55亿台币，本周余日的存单到期情况为：周三1,662亿、周四4,191.6亿、周五837.2亿台币。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为54亿台币，超额准备为54亿，加计前期1%的超额准备为1,200亿台币。
**债券RP利率大致持稳**
债券市场附买回(RP)成交利率则大致持稳。今日是新提存期的开始，由于资金普遍宽松，证券商陆续将到期但偏高的公司债RP利率往低档区间调整。但承做利率偏低的票券商则按兵不动。
一大型证券商交易员表示，目前市场还是多钱，因此会将公司债RP利率逐渐由0.74%微幅下调至0.73%。
“新一旬赶快动一动，不然月底就动不了了。”该交易员说。
不过另一票券商交易员则指出，虽然资金宽松，但投信与寿险业似乎也有分配不均的状况。由于上月中已陆续将RP利率下调，并触及了客户的容忍底线，因此短期内不会再调整。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%。(完) (集体采写 董永年; 审校 黄凯)
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