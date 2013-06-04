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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 18:23 BJT

路透基点：中信国际电讯6.3亿美元五年期贷款敲定额度分配--RLPC

路透香港6月4日 - 汤森路透旗下基点报导，中信国际电讯的6.3亿美元五年期贷款已完成额度分配。

八家牵头行兼簿记行中，中国银行澳门分行、瑞穗实业银行和三井住友银行各自承贷7,875万美元。其余五家银行分别是澳新银行、三菱东京日联银行、星展银行、ING Bank和渣打银行，各自承贷6,275万美元。

牵头行中国工商银行澳门分行、中信银行(国际)和华侨银行分别承贷4,000万美元、2,000万美元和2,000万美元。

贷款定于明日签约。

一如先前报导，贷款案规模从8.3亿美元缩减至6.3亿美元，因之前公司供股筹资大约2亿美元。此前公司在发行4.5亿美元债券后，曾将贷款规模从12.5亿美元缩减至8.3亿美元。

消息人士称，贷款将用于支持中信国际电讯从Cable & Wireless Communication Plc(CWC)手中购买澳门最大电讯集团--澳门电讯(CTM)的控股权。(完) (编译 王翔琼; 审校 许娜/王兴亚)
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