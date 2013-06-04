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市场报道 | 2013年 6月 4日 星期二 18:08 BJT

《汇市简讯》美元指数下挫对于调整投机性仓位作用不大

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* 对于调整失衡的投机性仓位，美元指数下挫或许没有起到什么作用

* 阻力现位于55日移动均值82.87，之后为82.95和83.02(分别是5月30日/31日低位)

* 日线图一目均衡云区介于82.47-81.88之间，昨日先是突破云区顶部，而后指数回升

* 若更多的多仓被结清，或将推动美元指数移至云区底部及100日移动均值81.99

* 82.54为81.33升至84.49的61.8%回档位，82.078为76.4%回档位。(完)

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