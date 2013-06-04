中国债市：央行通报称吴江农商行2008年次级债发行违规

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
路透北京6月4日 - 中国人民银行周二公告称，江苏吴江农村商业银行2008年在未获央行批准情况下，于11月18日私募发行4亿元人民币次级债券，发行过程中没有组织承销团，且未经批准情况下吴江农商行在其业务综合系统中，擅自开展债券登记业务，并印制实物债券凭证由投资人自行保管。
央行金融市场司刊登在中国货币网的公告并指出，上述行为违反了《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《商业银行次级债券管理办法》等相关规定。
“吴江农商行出现上述违规行为，反映出其风险意识淡薄，内部控制和风险管理机制存在缺陷。请各银行间债券市场成员引以为戒，严格遵守银行间市场相关法规，规范开展业务。”央行在公告中表示。
中国银监会2008年在其网站刊登的公告显示，同意江苏吴江农村商业银行以私募方式发行以固定利率方式计息、期限为10年的4亿元人民币次级债券，并按照《商业银行资本充足率管理办法》等有关规定计入附属资本。
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根据商业银行次级债券发行管理办法规定，商业银行发行次级债券应分别向中国银行业监督管理委员会、中国人民银行提交申请并报送有关文件；未经中国人民银行批准，商业银行不得在全国银行间债券市场发行次级债券。
其中针对次级债发行申请及批准，上述管理办法称，银监会应当自受理商业银行发行次级债券申请之日起3个月内，对商业银行发行次级债券进行资格审查，并做出批准或不批准的书面决定，同时抄送央行。
央行自收到银监会做出的批准文件之日起5个工作日内决定是否受理申请；央行决定受理的，自受理申请之日起20日内做出批准或不批准的决定。(完)
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(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。