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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 19:14 BJT

《汇市解析》技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3093    1.3075     +0.14     -0.77    1.3194
 美元/日圆                      99.86     99.51     +0.35    +15.13     86.74
 欧元/日圆                     130.78    130.12     +0.51    +14.26    114.46
 美元/瑞郎                     0.9455    0.9471     -0.17     +3.28    0.9155
 英镑/美元                     1.5301    1.5320     -0.12     -5.85    1.6251
 美元/加元                     1.0311    1.0276     +0.34     +3.93    0.9921
 澳元/美元                     0.9686    0.9771     -0.87     -6.80    1.0393
 新西兰元/美                   0.8043    0.8086     -0.53     -2.90    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     96.730    97.240     -0.52     +7.32    90.130
 新西兰元/日                   80.350    80.460     -0.14    -42.94   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     152.80    152.46     +0.22     +8.51    140.82
 澳元/新西兰                   1.2034    1.2076     -0.35     -4.04    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
        
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 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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