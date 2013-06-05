背景资料：台湾主要人民币债券发行情况一览

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透6月5日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开展。
根据路透自行计算，至目前为止台湾人民币债券(宝岛债)发行金额为39亿元人民币。
各档宝岛债次级交易代码请参阅
以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要人民币债券一览表：
(由公司发行)
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2013.5 东元电机 3 3.00 3
2013.5 远东新世纪 5 2.95 3 (由金融机构发行)
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
*2013.6 德意志银行 10 2.45 3
1 2.65 5
(附带选择权)
2013.5 彰化银行 10 2.90 3
2013.3 中国信托银行 10 2.90 3
注: *表新增. (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。