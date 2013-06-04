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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 18:48 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货价格下跌，尾随豆油颓势

“我们对棕榈油仍持谨慎偏空的态度，”新加坡辉立期货研究报告称。

“在突破2,500马币(林吉特)前，我们认为当前的涨势是市场情绪释然后的反弹，毛棕榈油期货未来将跌向2,200马币。”

指标8月合约 收低0.9%，报每吨2,375马币(768美元)，交投区间在2,370-2,388马币之间。

整体成交量为28,120口，低于35,000口的均量。

路透分析师王涛表示，技术分析显示棕榈油可能将更进一步跌至2,365，因为从5月29日高点2,420开始的修正走势已经展开。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李婷仪 审校 田建华)
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