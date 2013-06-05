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货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 08:42 BJT

台湾数据：5月CPI年增率0.74%低于预期，并创去年2月以来最低

路透台北6月5日 - 台湾主计总处周三公布，5月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长0.74%，低于路透调查的成长0.80%，为自去年2月以来最低，主因网路与油料费的调降。

5月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期衰退3.28%。

主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

5月 4月

CPI（较上年同期） +0.74 +1.05r

路透调查（较上年同期） +0.80 --

CPI（较上月，经季节调整） -0.15 -0.09

核心CPI（较上年同期） +0.61 +0.86

WPI（较上年同期） -3.28 -3.69

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。(完)

参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选TW-ECI-CMN (采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 张喜良)
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