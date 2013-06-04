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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 19:04 BJT

东南亚股市：泰国、印尼和马来西亚股市扬升，但菲律宾市场仍疲弱

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                     最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                                 
 汤森路透东南亚指                      434.92      6.50     +1.52     +2.55    424.10
 数                                                                          
 新加坡                               3291.35      0.27     +0.01     +3.92   3167.08
 马来西亚                             1776.74     10.41     +0.59     +5.20   1688.95
 泰国                                 1555.61     16.35     +1.06    +11.76   1391.93
 印尼                                 5021.61     50.26     +1.01    +16.33   4316.69
 菲律宾                               6673.47    -89.91     -1.33    +14.81   5812.73
 越南                                  510.69     -6.34     -1.23    +23.44    413.73
 (完)
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