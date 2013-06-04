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货币新闻 | 2013年 6月 4日 星期二 19:12 BJT

中欧贸易：欧盟料不顾德国反对，对中国太阳能面板课征关税--消息

路透布鲁塞尔6月4日 - 熟悉内情的消息人士周二表示，尽管德国反对，欧盟将推进对中国太阳能面板课税。

欧盟执委会预计周三将在官方日志公布反倾销制裁的细节，以使制裁措施能于周四在欧盟27个成员国实施。

三名知情人士告诉路透，欧盟执委会将于周二1200GMT给出最后的许可。欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)预定稍后在记者会确认这项路透在5月3日首先报导的决定。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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