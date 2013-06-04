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货币新闻 | 2013年 6月 4日 星期二 21:54 BJT

中欧贸易：欧盟将分阶段对中国太阳能面板课征反倾销税

路透布鲁塞尔6月4日 - 欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周二说：

* 欧盟执委会决定对自中国进口的太阳能面板课征临时关税

* 执委会6月起将关税定在11.8%，8月起升至47%

* 如果中国与欧盟未能在8月6日前达成解决协议，中国太阳能面板商将面临平均47.6%的关税。(完)
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