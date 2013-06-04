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市场报道 | 2013年 6月 4日 星期二 19:50 BJT

表格：6月1日止当周美国连锁店销售较前周增1.9%--ICSC/高盛

路透6月4日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示，6月1日止当周美国连锁店销售较前周增加1.9%。

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

6月 1日 553.4 4.3 1.9

5月25日 543.1 2.8 -0.9

5月18日 547.9 3.1 0.2

5月11日 546.9 1.2 -2.0 (完) (编译 张若琪 审校 田建华)
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