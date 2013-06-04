国际油市：亚洲燃料油上扬，交易量大增

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
路透新加坡6月4日 - 亚洲燃料油市场周二上扬，指标180-cst燃料油至少完成20笔现货交易，据交易商的数据，这已创下纪录水准。
交易商称，嘉能可引发的偏多操作令市场获得上涨力道；实货油供应仍充沛。因预期发电厂的夏季用油需求将增加，也有助支撑燃料油价格。
交易商表示，多数交易都以每吨升水3.25-4.50美元成交，周一每吨升水3美元。最大的卖方是维多公司和Lukoil。除了嘉能可，中石油和BP也是买方。
衍生品市场也同样活跃，嘉能可和BP买进大量6月/7月跨月价差合约。嘉能可以5.25-5.50美元买进约21万吨6月/7月跨月价差合约。
印度石油公司(Indian Oil Corp，IOC)公布两笔标售，提供3万吨6月26-28日从根德拉(Kandla)装船的180-cst燃料油。这笔标案到6月6日截止，价格有效期到次日。IOC并求售1.5万吨6月20-22日从Haldia装运的380-cst燃料油。这笔标案在6月3日截止，价格到当日结束前有效。(完)
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(编译 张若琪 审校 蔡美珍)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。