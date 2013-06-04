国际油市：亚洲燃料油上扬，交易量大增

路透新加坡6月4日 - 亚洲燃料油市场周二上扬，指标180-cst燃料油至少完成20笔现货交易，据交易商的数据，这已创下纪录水准。

交易商称，嘉能可引发的偏多操作令市场获得上涨力道；实货油供应仍充沛。因预期发电厂的夏季用油需求将增加，也有助支撑燃料油价格。

交易商表示，多数交易都以每吨升水3.25-4.50美元成交，周一每吨升水3美元。最大的卖方是维多公司和Lukoil。除了嘉能可，中石油和BP也是买方。

衍生品市场也同样活跃，嘉能可和BP买进大量6月/7月跨月价差合约。嘉能可以5.25-5.50美元买进约21万吨6月/7月跨月价差合约。

印度石油公司(Indian Oil Corp，IOC)公布两笔标售，提供3万吨6月26-28日从根德拉(Kandla)装船的180-cst燃料油。这笔标案到6月6日截止，价格有效期到次日。IOC并求售1.5万吨6月20-22日从Haldia装运的380-cst燃料油。这笔标案在6月3日截止，价格到当日结束前有效。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文