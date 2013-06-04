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市场报道 | 2013年 6月 4日 星期二 20:59 BJT

美国数据：6月1日止当周连锁店销售较上年同期增长2.9%--Redbook

路透6月4日 - Redbook Research周二公布的报告显示，6月1日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长2.9%。

2013年5月迄今连锁店销售较上年同期增长2.7%，较前月增长0.6%。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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