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市场报道 | 2013年 6月 4日 星期二 21:06 BJT

美国热股：DOLLAR GENERAL下调全年财测区间上端，指称毛利润率降低

路透6月4日 - 折扣连锁店DOLLAR GENERAL CORP 下调全年财测区间上端，指称因营收增长温和，且毛利润率降低。

周一该公司股价收报55.35美元，今日盘前交易中下跌4.8%。(完)

(编译 田建华; 审校 李婷仪)
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