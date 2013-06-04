版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 21:28 BJT

国际油市：亚洲石脑油价格回升，受汽油需求强劲扶助

路透新加坡6月4日 - 亚洲石脑油价格周二回升至四个交易日高点每吨876.00美元；石脑油裂解价差跳升15.21%至3月28日以来最高，因预期后续需求增温，上日裂解价差触及两周低点。

交易商指出，汽油需求强劲，可能及时助了石脑油一臂之力。石脑油近来因供应充裕而使价格倍受影响。

印度仍求购汽油，尽管量不大。印度巴拉特石油(BPCL)透过招标，寻求1万吨7月8-12日到达孟买港口的重整油，将在6月12日授标。

道达尔(Total)也出面向HMEL购买2万吨适用于汽油混合的石脑油船货，6月24-25日自孟买装船，离岸价格(FOB)较中东报价升水48美元。

韩国Lotte Chemical通过招标寻求2013年8月起为期一年的石脑油供应，预期本周中将授标。

Aden Refinery出售6月12-24日从也门装船的4万吨石脑油，FOB价格为较中东报价每吨升水约37-39美元。

现货交易方面，两笔汽油交易成交，但无石脑油交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐