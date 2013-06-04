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市场报道 | 2013年 6月 4日 星期二 21:27 BJT

美国热股：通用汽车本周将回归标准普尔500指数成分股

路透6月4日 - 通用汽车 中国公司总裁苏瑞博(Bob Socia)表示，该公司希望今年将其在中国生产的汽车出口量提高近70%，因市场对中国开发的低成本汽车需求旺盛。通用汽车是在中国按销量计最大的外国汽车制造企业。

美国国际集团(AIG) 和通用汽车 本周将重新纳入标准普尔500指数成分股，此为两公司复苏道路上的里程碑。两公司在金融危机期间均接受了数以十亿美元计的纾困帮助。

Jefferies将通用汽车目标价从31美元上调至36美元，此前该公司报告市场对其皮卡车需求强劲。

周一通用汽车股价收报34.42美元，今日盘前上涨2.6%。(完)
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