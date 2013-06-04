版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 21:24 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差由一个月低点回升

路透新加坡6月4日 - 亚洲柴油裂解价差周二由上日的近一个月低位回升，触及三个交易日以来高位每桶16.40美元，台湾中油一座工场停工时间较预期更久，协助提供支撑。

中油高雄炼油厂每日炼量3万桶的第二低硫燃油工场因失火而停工，预定7月复工，比交易商原先预期的时间晚约一个月。

这座工场停工的时间，正好是中东柴油需求料将劲增的时期，因7月将进入斋戒月。

印尼方面，交易商表示，Pertamina持续寻购6月交付的柴油船货。但今年1-5月整体月度进口量平均为280-350万桶，低于前几年平均每月400-450万桶的水准。

柴油完成两笔现货交易。航煤无成交。

维多向BP卖出一批10ppm柴油船货，6月19-23日由新加坡装运，离岸价(FOB)较新加坡报价每桶升水1.10美元。

维多向联合石化卖出15万桶500ppm柴油，6月19-23日由Tanjung Bin码头装运，每桶升水0.70美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐