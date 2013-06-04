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市场报道 | 2013年 6月 4日 星期二 21:41 BJT

美国热股：Zynga宣布公司成立以来最大一轮裁员

路透6月4日 - 社交游戏开发商Zynga 周一宣布公司成立以来最大一轮裁员，且警告当前季度booking收入疲软，为公司振兴的努力蒙尘。

周一ZYNGA股价收报2.99美元。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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