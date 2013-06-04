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市场报道 | 2013年 6月 4日 星期二 21:43 BJT

美国热股：NEWCASTLE INVESTMENT第二季将支付普通股每股0.17美元股息

路透6月4日 - 房地产投资公司NEWCASTLE INVESTMENT CORP 聘请Jonathan Brown为临时首席财务官，且称第二季将支付普通股每股0.17美元的股息。

周一该公司股价收报5.10美元，今日盘前上涨2%。(完)

(编译 田建华; 审校 李婷仪)
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