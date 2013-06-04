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市场报道 | 2013年 6月 4日 星期二 21:42 BJT

美国股市：小幅开高，稍后几名美联储官员将发表演讲

路透纽约6月4日 - 美国股市周二小幅开高，数据显示美国4月贸易逆差扩大，而美国联邦储备理事会(FED/美联储)几名官员将发表讲话。

道琼工业指数 盘初上涨11.67点或0.08%，至15,265.70点。标准普尔500指数 升1.64点或0.10%，至1,642.06点。Nasdaq指数 涨5.06点或0.15%，至点3,470.43。(完)
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