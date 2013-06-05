表格：美国4月工厂订单较上月增加1.0%，预估为上升1.5%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透6月5日 - 美国商务部周三公布，美国4月工厂订单较上月增加1.0%，预估为上升1.5%。3月经修正后下跌4.7%，前值为减少4.9%。
美国4月耐久财(耐用品)订单修正后为较前月增加3.5%(前值为增长3.3%)。 以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):
4月 3月 2月 总体新订单 1.0 -4.7 3.9
扣除运输 -0.1 -2.8 1.1
扣除国防 0.5 -4.0 3.5 耐久财 3.5 -5.9 6.4 电脑/电子产品 3.0 -0.6 -0.9 运输设备 8.4 -15.0 23.7 非国防资本财 3.3 -8.9 9.2 扣除飞机的非国防资本财
-1.3 0.6 1.6(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选
(编译 母红；审校 李军)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。