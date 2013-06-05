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货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 22:12 BJT

表格：美国4月工厂订单较上月增加1.0%，预估为上升1.5%

路透6月5日 - 美国商务部周三公布，美国4月工厂订单较上月增加1.0%，预估为上升1.5%。3月经修正后下跌4.7%，前值为减少4.9%。

美国4月耐久财(耐用品)订单修正后为较前月增加3.5%(前值为增长3.3%)。 以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):

4月 3月 2月 总体新订单 　1.0 -4.7 3.9

扣除运输 -0.1 -2.8 1.1

扣除国防 0.5 -4.0 3.5 耐久财 3.5 -5.9 6.4 电脑/电子产品 3.0 -0.6 -0.9 运输设备 8.4 -15.0 23.7 非国防资本财 3.3 -8.9 9.2 扣除飞机的非国防资本财

-1.3 0.6 1.6(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 母红；审校　李军)
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