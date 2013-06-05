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货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 22:37 BJT

表格：EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透6月5日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表。

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

05/31/13 较上周 较上年 05/31/13 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 387.4 -7.8 3.2 391.3 -6.3 6.7 馏分油 121.7 0.2 1.2 123.3 2.6 3.2 汽油 220.1 -1.3 15.9 218.8 -0.4 15.3 取暖油 15.9 -1.0 -9.7 15.7 -1.1 -9.3 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.1 煤油型航空燃料 40.1 1.2 1.1 39.1 0.4 -0.7 原油日加工量 15.3 0.2 0.1 15.5 0.4 0.0 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少40万桶，汽油库存增加50万桶，馏分油库存增加120万桶。(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导

* EIA一周美国石油供需平衡表

* API一周美国石油库存详细报导 (编译 利棣儿；审校 李军)
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