金砖国家：6月4日股汇市收盘纵览

印度股市：连续第三日收低，至一个月最低收位。银行股下跌，因印度央行降息一直存在不确定性，且外国投资者抛售股指期货，投资者持谨慎态度。标BSE指数 下跌0.33%或64.70点，报19,545.78点，为4月30日以来最低收位。NSE指数 亦跌0.33%或19.85点，报5,919.45点。