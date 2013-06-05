金砖国家：6月4日股汇市收盘纵览

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透6月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月4日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高5.48点或0.55%，报1,004.03点。
中国股市：沪综指收挫逾1%创一个半月最大跌幅，短线料横盘整理。
香港股市：收盘近持平，九龙仓受评级上调提振大涨3.1%。
中国汇市：人民币小幅收高但未及中间价升幅，受购汇盘释放拖累。
========================================================================================
印度股市：连续第三日收低，至一个月最低收位。银行股下跌，因印度央行降息一直存在不确定性，且外国投资者抛售股指期货，投资者持谨慎态度。标BSE指数 下跌0.33%或64.70点，报19,545.78点，为4月30日以来最低收位。NSE指数 亦跌0.33%或19.85点，报5,919.45点。
印度汇市：印度卢比上扬，结束此前连续五天的跌势，因印度央行进一步限制黄金进口，帮助缓解对该国经常帐赤字创纪录水准的担忧。卢比兑美元 收报56.44/45，交易区间介于56.39至56.7350。周一收盘价为56.76/77。
========================================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,322.390点。MSCI明晟俄罗斯指数 升0.15%至720.27点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.4%，报31.9050卢布，卢布兑欧元 跌0.38%，至41.7575卢布。
========================================================================================
巴西股市：几近持平，电讯公司Grupo Oi股价跳涨抵消蓝筹股的跌势。圣保罗交易所Bovespa指数 略升0.14%至54,017.90点。
拉美汇市：多数表现持稳，惟巴西雷亚尔下滑。
========================================================================================
南非股市：略微收低，金价下跌以及兰特反弹令AngloGold Ashanti等黄金厂商受创。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.47%至36,387.96点。综合指数 小跌0.15%，至40,897.68点。
南非汇市：兰特回吐涨幅，因央行经济展望偏空。 (完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。