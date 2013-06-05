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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 08:08 BJT

金砖国家：6月4日股汇市收盘纵览

路透6月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月4日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高5.48点或0.55%，报1,004.03点。

中国股市：沪综指收挫逾1%创一个半月最大跌幅，短线料横盘整理。

香港股市：收盘近持平，九龙仓受评级上调提振大涨3.1%。

中国汇市：人民币小幅收高但未及中间价升幅，受购汇盘释放拖累。

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印度股市：连续第三日收低，至一个月最低收位。银行股下跌，因印度央行降息一直存在不确定性，且外国投资者抛售股指期货，投资者持谨慎态度。标BSE指数 下跌0.33%或64.70点，报19,545.78点，为4月30日以来最低收位。NSE指数 亦跌0.33%或19.85点，报5,919.45点。

印度汇市：印度卢比上扬，结束此前连续五天的跌势，因印度央行进一步限制黄金进口，帮助缓解对该国经常帐赤字创纪录水准的担忧。卢比兑美元 收报56.44/45，交易区间介于56.39至56.7350。周一收盘价为56.76/77。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,322.390点。MSCI明晟俄罗斯指数 升0.15%至720.27点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.4%，报31.9050卢布，卢布兑欧元 跌0.38%，至41.7575卢布。

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巴西股市：几近持平，电讯公司Grupo Oi股价跳涨抵消蓝筹股的跌势。圣保罗交易所Bovespa指数 略升0.14%至54,017.90点。

拉美汇市：多数表现持稳，惟巴西雷亚尔下滑。

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南非股市：略微收低，金价下跌以及兰特反弹令AngloGold Ashanti等黄金厂商受创。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.47%至36,387.96点。综合指数 小跌0.15%，至40,897.68点。

南非汇市：兰特回吐涨幅，因央行经济展望偏空。 (完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
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